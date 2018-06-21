За соблюдением безопасной скорости на дорогах следят фоторадары

21.06.2018 14:26

На территории Выборгского района Ленобласти с 20 по 26 июня фоторадарные комплексы «Крис П" будут осуществлять контроль скорости дорожного движения по следующим адресам:

• а/д Комсомольское-Приозерск, 13 км в сторону п. Перевозное

• а/д подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга

• а/д Скандинавия, 167 км в сторону г. Выборга

• а/д Скандинавия, 193 км в сторону п. Кондратьево

• а/д Выборг - Смирново, 4 км в сторону г. Выборга

• а/д Рощино - Цвелодубово, 16 км в сторону п. Цвелодубово

• а/д Молодежное - Черкасово, 41 км в сторону п. Каменка

• а/д Ушаково-Гравийное, 7 км в сторону п.г.т. Рощино

• а\д Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, 10 км в сторону п. Симагино

• г. Выборг, ул. Островная, д.6

• г. Выборг, ул. Данилова, д.19

• г. Выборг, ул. Куйбышева, д.21.

Источник: Выборгский отдел ГИБДД