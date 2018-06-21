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За соблюдением безопасной скорости на дорогах следят фоторадары

21.06.2018 14:26

Radar KameraНа территории Выборгского района Ленобласти с 20 по 26 июня фоторадарные комплексы «Крис П" будут осуществлять контроль скорости дорожного движения по следующим адресам:
• а/д Комсомольское-Приозерск, 13 км в сторону п. Перевозное
• а/д подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга
• а/д Скандинавия, 167 км в сторону г. Выборга
• а/д Скандинавия, 193 км в сторону п. Кондратьево
• а/д Выборг - Смирново, 4 км в сторону г. Выборга
• а/д Рощино - Цвелодубово, 16 км в сторону п. Цвелодубово
• а/д Молодежное - Черкасово, 41 км в сторону п. Каменка
• а/д Ушаково-Гравийное, 7 км в сторону п.г.т. Рощино
• а\д Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, 10 км в сторону п. Симагино
• г. Выборг, ул. Островная, д.6
• г. Выборг, ул. Данилова, д.19
• г. Выборг, ул. Куйбышева, д.21.

Источник: Выборгский отдел ГИБДД

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