На ВСЗ торжественно спустили на воду портовый ледокол "Обь"

21.06.2018 13:55

Портовый ледокол «Обь» сегодня спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе. Судно строили по заказу «Атомфлота». Отличительной чертой ледокола является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью около 2,5 МВт каждая. Ледопроходимость составляет 1,5 метра.

Контракт на постройку ледокола "Обь" был заключен 30 апреля 2015 года. Закладка судна состоялась 27 сентября 2016 года.

Ледокол будет обеспечивать навигацию танкеров на подходном канале и в акватории порта Сабетта. Там располагается завод по сжижению природного газа «Ямал».