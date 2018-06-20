► Ремонт здания школы № 6 завершится через год

20.06.2018 15:17

Учащиеся выборгской школы № 6 смогут сесть за парты только в сентябре 2019 года. Это обусловлено большим объемом работ, которые дополнительно пришлось выполнять подрядчикам на первом – аварийно-техническом этапе. Как оказалось, достаточно серьёзные проблемы возникли уже при поднятии фундамента и расчистке стен. Понадобились дополнительные экспертизы, архитектурные решения для того, чтобы как следует укрепить здание и обеспечить полную безопасность детей. Родительская общественность подождать согласна...

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