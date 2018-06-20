8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

► Ремонт здания школы № 6 завершится через год

20.06.2018 15:17

REMONT 6 SHKOLA 19.06.18Учащиеся выборгской школы № 6 смогут сесть за парты только в сентябре 2019 года. Это обусловлено большим объемом работ, которые дополнительно пришлось выполнять подрядчикам на первом – аварийно-техническом этапе. Как оказалось, достаточно серьёзные проблемы возникли уже при поднятии фундамента и расчистке стен. Понадобились дополнительные экспертизы, архитектурные решения для того, чтобы как следует укрепить здание и обеспечить полную безопасность детей. Родительская общественность подождать согласна...

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Июня 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»