► Ремонт здания школы № 6 завершится через год
Учащиеся выборгской школы № 6 смогут сесть за парты только в сентябре 2019 года. Это обусловлено большим объемом работ, которые дополнительно пришлось выполнять подрядчикам на первом – аварийно-техническом этапе. Как оказалось, достаточно серьёзные проблемы возникли уже при поднятии фундамента и расчистке стен. Понадобились дополнительные экспертизы, архитектурные решения для того, чтобы как следует укрепить здание и обеспечить полную безопасность детей. Родительская общественность подождать согласна...
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