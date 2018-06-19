20 июня в вузах России начнется прием документов
Высшие учебные заведения России 20 июня открывают приёмную кампанию. В этом году абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на три направления в каждом. Победителей и призеров олимпиад зачислят вне конкурса или автоматически дадут им сто баллов по профильному предмету. Выбрать специальность, самую востребованную в будущем, сложно. Эксперты единодушны в одном: хороший специалист в любой сфере должен знать иностранный язык и азы программирования.
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