► Масштабная реставрация в Выборге

24.05.2018 18:01

В Выборге начался капитальный ремонт домов - памятников архитектуры. В центральной части города 13 домов одеты в леса. По словам председателя областного комитета по ЖКХ Сергея Кузьмина, "к ремонту домов, которые носят статус объектов культурного наследия, предъявляются особые требования. Все исполнители имеют опыт реставрации объектов в Санкт-Петербурге или других регионах Российской Федерации... Качество исполнения ремонта будет оценивать комитет по культуре". Масштабная реставрация идёт и на территории парка Монрепо, и в башне Олафа на Замковом острове. Строительные леса украшают пока Часовую башню и Башню ратуши...

Выборг преображается