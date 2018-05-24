► Масштабная реставрация в Выборге
В Выборге начался капитальный ремонт домов - памятников архитектуры. В центральной части города 13 домов одеты в леса. По словам председателя областного комитета по ЖКХ Сергея Кузьмина, "к ремонту домов, которые носят статус объектов культурного наследия, предъявляются особые требования. Все исполнители имеют опыт реставрации объектов в Санкт-Петербурге или других регионах Российской Федерации... Качество исполнения ремонта будет оценивать комитет по культуре". Масштабная реставрация идёт и на территории парка Монрепо, и в башне Олафа на Замковом острове. Строительные леса украшают пока Часовую башню и Башню ратуши...
Выборг преображается
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