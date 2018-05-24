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► Масштабная реставрация в Выборге

24.05.2018 18:01

Restavracia240518В Выборге начался капитальный ремонт домов - памятников архитектуры. В центральной части города 13 домов одеты в леса. По словам председателя областного комитета по ЖКХ Сергея Кузьмина, "к ремонту домов, которые носят статус объектов культурного наследия, предъявляются особые требования. Все исполнители имеют опыт реставрации объектов в Санкт-Петербурге или других регионах Российской Федерации... Качество исполнения ремонта будет оценивать комитет по культуре". Масштабная реставрация идёт и на территории парка Монрепо, и в башне Олафа на Замковом острове. Строительные леса украшают пока Часовую башню и Башню ратуши...

 

 

 

Выборг преображается

Набережная бухты Салакка-Лахти

Набережная бухты Салакка-Лахти

    

Благоустройство Смоляного мыса

Благоустройство Смоляного мыса

  

Продолжается реставрация домов-памятников 
Благоустройство набережной Салакка-ЛахтиБлагоустройство набережной Салакка-Лахти    В Выборге появится Трамвайный сквер

Начался капремонт домов - памятников архитектуры

Начался капремонт домов - памятников архитектуры

       

Парк Монрепо пока закрыт для посетителей

Парк Монрепо пока закрыт для посетителей

Реставрация парка Монрепо

Реставрация парка Монрепо

  

Выборг «одели в леса»

Выборг «одели в леса»

В Выборге идет масштабная реставрация жилых домов

В Выборге идет масштабная реставрация жилых домов

  

на проспекте Ленина реставрируют "Дом с медведями"

На проспекте Ленина реставрируют "Дом с медведями"

В Выборге реконструируют уличное освещение

В Выборге реконструируют уличное освещение

  

В Выборге шлифуют Ильича

В Выборге шлифуют Ильича

Продолжается благоустройство Выборга

Продолжается благоустройство Выборга

   На благоустройство Смоляного Мыса выделят средства из федерального бюджетаБлагоустройство Смоляного мыса 

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