На ряд котельных Выборга с 19 апреля прекращена поставка газа

20.04.2018 10:51

«Газпром Межрегионгаз Спб» уведомляет о прекращении поставок газа до 1 мая в связи с исчерпанием выделенных лимитов в размере 46% от необходимого на месяц объема. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Официальное письмо от основного поставщика природного газа по Северо-Западному федеральному округу было направлено в администрацию Выборгского района, АО «Выборгтеплоэнерго», комитет по ТЭК Ленинградской области.

В списке объектов, на которые прекращается поставка газа, четыре котельные на ул. Промышленной, 4; ул. Куйбышева, 23; ул. Кленовой, 14 и в Складском проезде, 3.

Для котельной, обслуживающей территорию микрорайона Кировские Дачи, вводится ограничение с 10.00 до 18.00. Она будет работать в вечерне-ночное время. Переход на резервное топливо на данной котельной невозможен по техническому состоянию объекта.

Температурный режим в детском саду круглосуточного пребывания, который находится в Кировских Дачах, поставлен на контроль администрации Выборгского района.

Администрация Выборгского района направляет обращения в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области с просьбой о недопущении снижения температурного режима до окончания отопительного периода.

Предприятия, имеющие договорные отношения с ООО «Газпром Межрегионгаз Спб» выплачивают задолженности по ранее согласованному графику.

Основной поставщик газа по Северо-Западу настаивает на сокращении сроков погашения задолженностей за поставленный объем газа в 2017-2018 гг.