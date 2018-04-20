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В Выборге помыли памятник Ленину (фото)

20.04.2018 10:12

Lenina moyutСегодня ранним утром памятник вождю мирового пролетариата на Красной площади Выборга мыли сотрудники городского комбината по благоустройству. Специально для этого местный отряд федеральной противопожарной службы выделил автовышку. Памятник приводят в порядок раз в год, накануне 22 апреля - дня рождения Владимира Ленина.

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