В Выборге помыли памятник Ленину (фото)

20.04.2018 10:12

Сегодня ранним утром памятник вождю мирового пролетариата на Красной площади Выборга мыли сотрудники городского комбината по благоустройству. Специально для этого местный отряд федеральной противопожарной службы выделил автовышку. Памятник приводят в порядок раз в год, накануне 22 апреля - дня рождения Владимира Ленина.