СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 30 апреля
19.04.2018 16:28
Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь открывает сезон увлекательных путешествий в Выборг в "туристическом" вагоне электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба компании. Ближайшие поездки пройдут 30 апреля, 1, 5 и 12 мая 2018 года.
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