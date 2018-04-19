СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 30 апреля 

19.04.2018 16:28

Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь открывает сезон увлекательных путешествий в Выборг в "туристическом" вагоне электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба компании. Ближайшие поездки пройдут 30 апреля, 1, 5 и 12 мая 2018 года.