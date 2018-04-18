Стань донором!

18.04.2018 16:49

Центр крови Ленинградской области и подростково-молодежный клуб «Вольный» приглашают жителей Выборга принять участие в акции «Капелька – ценою в жизнь», посвященной Национальному дню донора в России.

19 апреля с 08:00 до 11:00 все желающие смогут сдать донорскую кровь по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе, 32. При себе иметь паспорт и флюорографию.

Основные правила питания перед сдачей крови: за два дня до сдачи крови нельзя есть ничего жирного, жареного, острого, копченого; полезны сладкий чай, варенье, хлеб, каши, макароны, соки, минеральная вода, овощи, фрукты.

Желательно за сутки перед сдачей употреблять больше жидкости. Перед посещением станции переливания крови необходимо позавтракать (отварная нежирная еда, сладкий чай, варенье, соки и др.)