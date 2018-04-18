8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Стань донором!

18.04.2018 16:49

DonorЦентр крови Ленинградской области и подростково-молодежный клуб «Вольный» приглашают жителей Выборга принять участие в акции «Капелька – ценою в жизнь», посвященной Национальному дню донора в России.
19 апреля с 08:00 до 11:00 все желающие смогут сдать донорскую кровь по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе, 32. При себе иметь паспорт и флюорографию.
Основные правила питания перед сдачей крови: за два дня до сдачи крови нельзя есть ничего жирного, жареного, острого, копченого; полезны сладкий чай, варенье, хлеб, каши, макароны, соки, минеральная вода, овощи, фрукты.
Желательно за сутки перед сдачей употреблять больше жидкости. Перед посещением станции переливания крови необходимо позавтракать (отварная нежирная еда, сладкий чай, варенье, соки и др.)

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Апреля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»