Юлия Кашина из Каменногорска победила в конкурсе Леноблизбиркома

18.04.2018 12:46

Третьеклассница из Выборгского района заняла 1 место в одной из номинаций творческого конкурса, объявленного Избирательной комиссией Ленобласти. На конкурс среди молодых и будущих избирателей, посвященный выборам Президента РФ, было прислано более 270 работ.

В номинации «На лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную тематику» первое место присуждено Юлии Кашиной, ученице 3-го класса Каменногорского центра образования за рисунок «В моем городе – выборы!».