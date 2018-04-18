18.04.2018 12:32

Выборгская муниципальная телекомпания возглавила список победителей конкурса, организованного Леноблизбиркомом. Он проводился среди областных средств массовой информации и был посвящён подготовке и проведению выборов Президента России.

Наша телекомпания заняла первое место в номинации «Лучший материал на телевидении» за подготовку серии репортажей о дне голосования, в том числе о голосовании избирателей в местах временного пребывания - в больнице, на дому, в следственном изоляторе.

На втором месте в этой же номинации - «Сосновоборское телевидение - СТВ». На третьем - телекомпания «Ореол-ТВ».