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Медиа Группа "Наш Город" - победитель областного конкурса, посвященного выборам президента

18.04.2018 12:32

Logo Vybori2018Выборгская муниципальная телекомпания возглавила список победителей конкурса, организованного Леноблизбиркомом. Он проводился среди областных средств массовой информации и был посвящён подготовке и проведению выборов Президента России.

Наша телекомпания заняла первое место в номинации «Лучший материал на телевидении» за подготовку серии репортажей о дне голосования, в том числе о голосовании избирателей в местах временного пребывания - в больнице, на дому, в следственном изоляторе.
На втором месте в этой же номинации - «Сосновоборское телевидение - СТВ». На третьем - телекомпания «Ореол-ТВ».

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