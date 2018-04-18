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International Paper Россия отмечена наградой Американской торговой палаты 

18.04.2018 11:30

IntPaper KombinatКомпания International Paper Россия отмечена наградой Американской торговой палаты в номинации «Корпоративная социальная ответственность» за социальную кампанию SvetoCopy «Большое дело – малышам помогать». В этой номинации рассматривались проекты, которые помогают продвигать высокие стандарты корпоративной ответственности и положительно влияют на социальное развитие региона. Церемония награждения состоялась 16 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге.
Социальная кампания «Большое дело – малышам помогать» действует с октября 2017 г. совместно с благотворительным фондом «Подари Жизнь». По условиям кампании 1 рубль с каждой промоупаковки офисной бумаги SvetoCopy перечисляется для оказания помощи детям и подросткам, которые проходят лечение по программам фонда.

Ранее International Paper Россия уже была удостоена награды Американской торговой палаты в номинации «Корпоративная социальная ответственность». В 2015 г. компания была отмечена за вклад в развитие социальной инфраструктуры Светогорского муниципального образования, где расположен целлюлозно-бумажный комбинат компании.

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