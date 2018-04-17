ВИДЕО: парк в центре Выборга благоустроят
17.04.2018 17:24
Парк в центре Выборга приведут в порядок. Запланирован ремонт набивной дорожки на центральной аллее, с восстановлением ливневых канав.
Парк в центре Выборга приведут в порядок. Запланирован ремонт набивной дорожки на центральной аллее, с восстановлением ливневых канав.
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