ВИДЕО: в Выборге состоялась первая отправка в войска

17.04.2018 15:24

Новобранцы из Выборгского района отправились служить в армию. Первая в рамках весеннего призыва отправка в войска состоялась 17 апреля. Ранним утром в местный отдел военного комиссариата прибыли девять молодых людей. Предварительно они прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к службе, которую будут нести в частях, дислоцированных на территории Ленинградской области. По традиции вместе с родными и близкими призывников провожали представители отдела военного комиссариата и районной администрации.