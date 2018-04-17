ВИДЕО: в Выборге состоялась первая отправка в войска
Новобранцы из Выборгского района отправились служить в армию. Первая в рамках весеннего призыва отправка в войска состоялась 17 апреля. Ранним утром в местный отдел военного комиссариата прибыли девять молодых людей. Предварительно они прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к службе, которую будут нести в частях, дислоцированных на территории Ленинградской области. По традиции вместе с родными и близкими призывников провожали представители отдела военного комиссариата и районной администрации.
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