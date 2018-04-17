В Выборге российские и финские спасатели обсудили вопросы взаимодействия

17.04.2018 09:58

В Выборге прошёл российско-финский семинар пожарно-спасательных служб. Цель мероприятия - развитие профессионального сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в семинаре приняли участие представители региональных подразделений пожарно-спасательной службы Юго-Восточной Финляндии, сотрудники Главного управления МЧС России по Ленинградской области и местного пожарно-спасательного гарнизона.

Участники семинара обсудили проект дополнительного соглашения по взаимодействию на приграничных территориях, затронули вопросы подготовки к пожароопасному периоду, обменялись опытом в области тушения пожаров, обсудили вопрос взаимодействия при разливе нефти в Финском заливе на территории, граничащей с Финляндией.

Основными направлениями дальнейшего сотрудничества были названы: совершенствование приграничного взаимодействия, направленного на оперативное оказание помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на сопредельных территориях; совершенствование обмена информацией между службами спасения.