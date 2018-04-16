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17 апреля на кладбища пойдут дополнительные автобусы

16.04.2018 13:52

Avtobus SalonВ 2018 году Радоница - День особого поминовения усопших - выпадает на 17 апреля. По просьбе жителей районная администрация организовала дополнительное транспортное сообщение от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в Верхне-Черкасово.
Единые проездные билеты действительны.
Маршрут № 8а
ул. Спичечная – Ленинградское шоссе – ул. Вокзальная – ул. Железнодорожная – ул. Кривоносова – Северное кладбище (Кангас)
Маршрут № 127а
Ленинградский пр. – ул. Вокзальная – Ленинградское шоссе – ул. Приморская
– ул. Спичечная – кладбище в Верхне-Черкасово.
Точное расписание движения автобусов - на сайте районной администрации.

 

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