17 апреля на кладбища пойдут дополнительные автобусы

16.04.2018 13:52

В 2018 году Радоница - День особого поминовения усопших - выпадает на 17 апреля. По просьбе жителей районная администрация организовала дополнительное транспортное сообщение от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в Верхне-Черкасово.

Единые проездные билеты действительны.

Маршрут № 8а

ул. Спичечная – Ленинградское шоссе – ул. Вокзальная – ул. Железнодорожная – ул. Кривоносова – Северное кладбище (Кангас)

Маршрут № 127а

Ленинградский пр. – ул. Вокзальная – Ленинградское шоссе – ул. Приморская

– ул. Спичечная – кладбище в Верхне-Черкасово.

Точное расписание движения автобусов - на сайте районной администрации.