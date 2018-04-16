Всероссийская горячая линия по прививкам началась 16 апреля

16.04.2018 10:42

В преддверии Европейской недели иммунизации, которая в этом году пройдет с 23 по 29 апреля, Управление Роспотребнадзора по Ленобласти проведёт горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики.

С 16 по 20 апреля специалисты проконсультируют по вопросам вакцинации, дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям.

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти: 8 (812) 365-35-49;

Выборгский территориальный отдел 8 (81378) 2-56-46.