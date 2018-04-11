Ярмарка вакансий для выпускников пройдет в пятницу в Выборге

11.04.2018 17:26

Ярмарка профессий, вакансий и учебных мест для выпускников школ пройдет в Выборге 13 апреля. Во Дворце культуры в 12 часов ждут учеников 9, 10 и 11 классов. В ярмарке примут участие представители учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Дополнительная информация по телефонам: 2-64-66, 3-32-06.