Выборгские медики призывают жителей привиться от клещевого энцефалита

11.04.2018 11:40

Бесплатно привиться против клещевого энцефалита приглашают жителей Выборгского района. В детские и взрослые медицинские учреждения поступило около 5 тысяч доз вакцины.

По данным Роспотребнадзора, пока на территории Ленобласти не было зафиксировано обращений по поводу присасывания клещей. Однако, предупреждают специалисты, они могут активизироваться в самое ближайшее время.

Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Она проводится двукратно, с перерывом в два месяца. Поэтому тем, кто часто бывает в лесу или на дачном участке, стоит позаботиться о себе уже сегодня.

Напомним, в прошлом году в медицинские учреждения Выборгского района по поводу присасывания клещей обратились 316 человек, в том числе 120 детей.