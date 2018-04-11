"Бессмертный полк": Надежда Острунская вспоминает своего деда, Василия Крупкина
Меньше месяца остается до празднования Дня Великой Победы. 9 мая вся страна в память о героических предках встанет в строй Бессмертного полка с портретами отцов, дедов и прадедов. В нашу редакцию приходят потомки фронтовиков, чтобы рассказать об их подвигах. Жительница Выборга Надежда Острунская не застала в живых своего деда - Василия Николаевича Крупкина. В семье бережно хранят его фотографии и письма-треугольники...
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