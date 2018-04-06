В МФЦ теперь можно зарегистрировать новорожденного

06.04.2018 14:52

Многофункциональный центр Ленинградской области начал предоставлять услугу по регистрации новорожденного. Подать документы на получение свидетельства о рождении можно в МФЦ нескольких районов, в том числе Выборгского. Услуга бесплатна. Для ее получения необходимо предоставить в МФЦ документ о рождении ребенка, выданный медицинской организацией, заявление, паспорт. Срок исполнения составит три дня с момента поступления документов в ЗАГС.

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