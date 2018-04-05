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14 апреля жители Выборга примут участие в "Тотальном диктанте"

05.04.2018 11:35

Totaldict 2018Выборг вновь присоединится к международной акции «Тотальный диктант». Регистрация участников открылась на интернет-платформе проекта. Для желающих проверить своё знание русского языка в этом году в городе будут открыты четыре точки. Это библиотека Алвара Аалто и местные филиалы академии Госслужбы и РГПУ имени Герцена, где организуют сразу две площадки.
Участникам предстоит писать отрывок текста из нового, ещё не опубликованного романа российской писательницы Гузели Яхиной. Книга повествует об одном дне из жизни учителя немецкой словесности - жителя немецкой колонии на Волге.

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