В выходные дни на городские кладбища пойдут дополнительные автобусы
По просьбе жителей администрацией Выборгского района организовано транспортное сообщение из Выборга до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в Верхне-Черкасово в предстоящие выходные - 7 и 8 апреля.
Автобус, следующий по маршруту № 8а, пойдёт, как обычно, по улице Спичечной, Ленинградскому шоссе, улицам Вокзальная, Железнодорожная, Кривоносова. Его конечная остановка - Северное кладбище. Первый рейс - в 8 часов утра.
Автобус маршрута № 127а проследует по Ленинградскому проспекту, улице Вокзальной, Леншоссе, Приморской и Спичечной – до кладбища в Верхне-Черкасово. Обратите внимание: рейс 127а назначен только на воскресенье, 8 апреля.
Единые проездные билеты действительны.
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