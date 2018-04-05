В выходные дни на городские кладбища пойдут дополнительные автобусы

05.04.2018 11:22

По просьбе жителей администрацией Выборгского района организовано транспортное сообщение из Выборга до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в Верхне-Черкасово в предстоящие выходные - 7 и 8 апреля.

Автобус, следующий по маршруту № 8а, пойдёт, как обычно, по улице Спичечной, Ленинградскому шоссе, улицам Вокзальная, Железнодорожная, Кривоносова. Его конечная остановка - Северное кладбище. Первый рейс - в 8 часов утра.

Автобус маршрута № 127а проследует по Ленинградскому проспекту, улице Вокзальной, Леншоссе, Приморской и Спичечной – до кладбища в Верхне-Черкасово. Обратите внимание: рейс 127а назначен только на воскресенье, 8 апреля.

Единые проездные билеты действительны.