Призывники с татуировками не смогут попасть в элитное подразделение

04.04.2018 10:17

Военные комиссариаты 26 субъектов РФ, где дислоцируются воинские части Западного военного округа, отобрали 660 юношей для прохождения военной службы в Президентском и Преображенском полках в Москве. В апреле все они будут торжественно отправлены в воинские части.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, для службы в элитных подразделениях призывники проходят тщательный отбор, включающий высокие требования к физическим данным, таким как рост от 175 см, отсутствие татуировок, нормальное соотношение роста и массы тела, отличное здоровье и спортивная подготовка, а также идеальный слух - восприятие шепота на расстоянии не менее 6 м. Одно из главных условий – безупречная репутация.