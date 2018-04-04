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Призывники с татуировками не смогут попасть в элитное подразделение

04.04.2018 10:17

Tattoo mashinkaВоенные комиссариаты 26 субъектов РФ, где дислоцируются воинские части Западного военного округа, отобрали 660 юношей для прохождения военной службы в Президентском и Преображенском полках в Москве. В апреле все они будут торжественно отправлены в воинские части.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, для службы в элитных подразделениях призывники проходят тщательный отбор, включающий высокие требования к физическим данным, таким как рост от 175 см, отсутствие татуировок, нормальное соотношение роста и массы тела, отличное здоровье и спортивная подготовка, а также идеальный слух - восприятие шепота на расстоянии не менее 6 м. Одно из главных условий – безупречная репутация.

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