На нарушение трудовых прав можно жаловаться в прокуратуру

03.04.2018 17:38

На нарушения трудовых прав, в том числе в сфере оплаты труда, жители Выборгского района могут пожаловаться в городскую прокуратуру. Здесь организована тематическая горячая линия. Обращения принимаются каждую первую пятницу месяца с 10 до 16 часов. Ближайшая дата приходится на 6 апреля. Номера телефонов: 3-50-92 и 2-20-08.

В рамках горячей линии будет проводиться разъяснительная работа. Полученную информацию используют при проведении надзорных мероприятий.