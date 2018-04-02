МЧС предлагает изменить порядок проверки крупных торговых центров
После трагедии в Кемерове МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок торговых центров. Напомним, в столице Кузбасса в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать отдельные помещения или владеть ими, а не сам объект. Поправки, если они будут приняты, позволят Госпожнадзору проверять противопожарное состояние всего здания.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Телефонные аферисты не оставляют в покое жителей Выборгского района
- Проект областного Социального кодекса обсудят с жителями Выборга
- Выборгский район – на втором месте в области по числу свадеб
- В Выборге стало на одну детскую площадку больше
- Пострадавшее от пожара здание штаба 30-го гвардейского корпуса законсервируют