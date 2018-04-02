МЧС предлагает изменить порядок проверки крупных торговых центров

02.04.2018 12:50

После трагедии в Кемерове МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок торговых центров. Напомним, в столице Кузбасса в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать отдельные помещения или владеть ими, а не сам объект. Поправки, если они будут приняты, позволят Госпожнадзору проверять противопожарное состояние всего здания.