30.03.2018 10:56

Медиа Группа «Наш Город» объявляет набор кандидатов на должность корреспондент-ведущий.

Основные требования:

— высшее образование

— грамотность

— дисциплинированность

— коммуникабельность

— желателен опыт работы в СМИ.

Заполнить анкету можно по адресу: г.Выборг, ул. Димитрова, 4, бизнес –центр «Сетка», офис 30.

Запись на собеседование по телефону: (81378) 2-63-47.