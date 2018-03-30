Медиа Группа «Наш Город» объявляет набор кандидатов на должность "корреспондент-ведущий"
Медиа Группа «Наш Город» объявляет набор кандидатов на должность корреспондент-ведущий.
Основные требования:
— высшее образование
— грамотность
— дисциплинированность
— коммуникабельность
— желателен опыт работы в СМИ.
Заполнить анкету можно по адресу: г.Выборг, ул. Димитрова, 4, бизнес –центр «Сетка», офис 30.
Запись на собеседование по телефону: (81378) 2-63-47.
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