ВИДЕО: в ряд котельных Выборгского района ограничили подачу газа

28.03.2018 18:33

«Газпром» ограничил подачу газа в котельные Ленинградской области. В том числе в ряд котельных Выборгского района. Такое решение было принято компанией из-за долгов теплоснабжающих организаций – более 1 млрд 300 млн рублей по региону. Размер выборгского долга составляет примерно 270 миллионов рублей. Об этом говорили сегодня на заседании общественно-координационного совета по ЖКХ. В ситуации разбирались представители власти, депутатского корпуса, представители управляющих компаний и ТСЖ.