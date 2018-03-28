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На качество региональных дорог можно жаловаться на горячую линию

28.03.2018 17:23

Doroga YamaВ Ленинградской области открыта телефонная линия для приема жалоб автомобилистов на вновь выявленные дефекты дорожного покрытия.
Замечания принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор» 8 (812) 251-42-84 или по электронной почте info@ленавтодор.рф.
Устранение повреждений асфальта на региональных дорогах по поступившим сигналам будет вестись во всех районах Ленинградской области. Такое указание областной дорожный комитет дал подрядным организациям, отвечающим за их содержание.
Полноценный сезон ремонтных работ начнётся с наступлением устойчивого «плюса».

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