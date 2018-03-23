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2 апреля начинается запись подростков в летние трудовые бригады

23.03.2018 11:28

Podrostok s metloiВ Выборгском районе идет подготовка к организации работы молодежных трудовых бригад. За три летних месяца планируется трудоустроить порядка тысячи человек в возрасте от 14 до 18 лет; 260 из них примут участие в благоустройстве Выборга.
Члены летних трудовых бригад будут убирать мусор, траву и ветки в парках и скверах. Их рабочее время в разных поселениях составит от 2 до 4 часов в день.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, помимо трудовой деятельности для ребят будут организованы семинары, тренинги, спортивные состязания.
2 апреля Доме молодежи (ул. Димитрова, 5) начнется прием документов от желающих записаться в трудовую бригаду. Телефон для справок 8 (81378) 2-01-24.

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