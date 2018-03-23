27 марта в Выборге пройдет проверка системы экстренного оповещения

23.03.2018 11:09

27 марта с 11 до 13 часов на территории Выборгского района Ленинградской области будет проводиться практическая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения. Как сообщает пресс-служба районной администрации, будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация.

Жителей и гостей Выборга и Выборгского района просят сохранять спокойствие.