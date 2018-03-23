Набережную Салакка-Лахти благоустроят за счет средств городского бюджета

23.03.2018 10:53

Администрация Выборгского района Ленобласти объявила конкурс на производство работ по благоустройству набережной Салакка-Лахти в Выборге. Начальная цена контракта – почти 39 млн рублей. На набережной появятся новые фонари, скамейки, урны, игровой комплекс для детей. Тротуары замостят плиткой. Сдача объекта намечена на 25 июля. Итоги электронного аукциона подведут 13 апреля.

Что касается программы «Формирование комфортной городской среды», в настоящее время комитет по городскому хозяйству готовит документы о включении проекта благоустройства Сквера молодежи в программу текущего года. Этот объект победил в рейтинговом голосовании жителей, которое проходило 18 марта, одновременно с выборами президента РФ. За Сквер молодежи выступили 12 730 человек.