После модернизации МАПП "Торфяновка" в два раза увеличит пропускную способность

21.03.2018 11:13

Автомобильный пункт пропуска "Торфяновка" через несколько лет должен преобразиться: здесь появится новое здание и станет в два раза больше полос движения. Значительную часть денег на модернизацию выделят европейцы. Об этом пишет Фонтанка.ру.

"Проектом реконструкции предусмотрено полное разделение потоков движения транспорта на въезд и на выезд путем строительства отдельного выездного направления для автобусов и легкового транспорта и преобразования существующего въездного и выездного направления для легкового транспорта в отдельное въездное", – рассказал руководитель ФКГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Виктор Люкшин.

Планируется также возведение нового здания для туристических групп. Вместо нынешних четырех полос для легкового транспорта будут оборудованы восемь, с модулями пограничного и таможенного контроля. Помимо этого еще две полосы будут выделены для автобусов. Это, по замыслу создателей проекта, позволит пропускать транспорта почти в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, на "Торфяновке" появится новый бокс углубленного досмотра и стоянка для машин.