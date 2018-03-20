ВИДЕО: что выборжцы думают о счастье?
20 марта во всем мире отмечают Международный день счастья. Мы решили узнать у горожан, знают ли они формулу счастья и легко ли, по их мнению, стать счастливым.
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