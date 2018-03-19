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Новый путепровод соединит Лазаревку с Выборгом

19.03.2018 17:07

Lazarevka PereezdПо поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко путепровод в Выборге - в промзоне Лазаревка, которая в настоящее время отделена от города железной дорогой, построят с помощью средств областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
Соглашение, заключенное между администрацией Выборгского района и областным комитетом по дорожному хозяйству, предусматривает поступление первого транша субсидий в размере 65 млн рублей на строительство объекта в 2018 году. Общая стоимость работ оценивается в почти в полмиллиарда рублей. Предполагается, что строительство путепровода завершится в течение трех лет.
Новый виадук позволит полностью решить вопрос выезда из микрорайона: из-за постоянного движения грузовых и пассажирских поездов «Ласточка» и «Аллегро» на железнодорожном переезде постоянно возникают очереди из автомобилей.

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