19.03.2018 11:07

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» стартовало сегодня на дорогах Выборгского района. Оно продлится до 8 апреля. В эти дни сотрудники Госавтоинспекции особенно тщательно следят за соблюдением правил безопасности при переходе проезжей части и требований при перевозке детей автотранспортом. В рамках профилактического мероприятия будут организованы акции "Пристегнись!" и "Юный пешеход". Родителям рекомендуют ещё раз напомнить своим чадам о правилах дорожного движения, а самим служить им положительным примером.