Фракция ЛДПР в Госдуме выступает за отмену ЕГЭ
Законопроект об отмене единого государственного экзамена внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, сообщает ИА REGNUM. Авторы настаивают на том, что школьники в качестве итоговой аттестации должны сдавать государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
ЕГЭ не достиг цели, уверены парламентарии. Предполагалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако, по мнению разработчиков законопроекта, реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов.
Кроме того, ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ.
Более старые статьи:
- ВИДЕО: на льду Ермиловского залива прошла учебная рыбалка
- Росреестр предупреждает: в сети действуют сайты-мошенники
- Молодежный марафон "Зов выбора" пройдет в филиале РАНХиГС
- Дорогу на МАПП "Брусничное" перекроют в ночь с 19 на 20 марта
- В службе судебных приставов пройдет день оказания юридической помощи
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- ГИБДД предупреждает: за разговор по мобильному за рулем будут наказывать
- Прогноз погоды на выходные дни
- Жителей Выборга просят не пугаться звука сирены: проводится проверка системы оповещения
- Дополнительные вступительные экзамены в 2012-м сможет организовать лишь один петербургский вуз
- Ветераны на парадах разных лет (ВИДЕО)