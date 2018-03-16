Фракция ЛДПР в Госдуме выступает за отмену ЕГЭ

16.03.2018 12:30

Законопроект об отмене единого государственного экзамена внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, сообщает ИА REGNUM. Авторы настаивают на том, что школьники в качестве итоговой аттестации должны сдавать государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

ЕГЭ не достиг цели, уверены парламентарии. Предполагалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако, по мнению разработчиков законопроекта, реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов.

Кроме того, ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ.