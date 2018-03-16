Росреестр предупреждает: в сети действуют сайты-мошенники

16.03.2018 12:02

Специалисты Управления Росреестра по Ленинградской области предупреждают: в сети Интернет действуют сайты, использующие официальную символику Росреестра и Кадастровой палаты. Ресурсы, позиционирующие себя в качестве "агентов Росреестра", как правило, вводят граждан в заблуждение. Информация, полученная на таких сайтах, не гарантирует достоверности и актуальности сведений об объектах недвижимости, поскольку на этапе прохождения через руки самозванцев может быть искажена.

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает: единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, в том числе сведений об объектах недвижимости, является сайт Росреестра www.rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у Росреестра нет. Сайты с другими названиями и адресами, пусть и похожими на сайт Росреестра, никакого отношения к ведомству не имеют.

Получить общедоступные сведения из ЕГРН можно в режиме реального времени через сервисы официального сайта "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости онлайн", "Личный кабинет правообладателя". Такие сведения бесплатны, тогда как на сайтах двойников услуги предоставляются на платной основе.

В случае необходимости получения электронного или бумажного документа, подтвержденного подписью или печатью должностного лица, лучше заказать сведения из ЕГРН либо там же, на портале Росреестра, либо обратившись в ближайший офис МФЦ. Только в этом случае сведения предоставляются за плату.

Кроме того, для большей безопасности в выборе нужного информационного ресурса можно воспользоваться порталом государственных услуг gosuslugi.ru для перехода на сайт Росреестра.