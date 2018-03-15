Дорогу на МАПП "Брусничное" перекроют в ночь с 19 на 20 марта

15.03.2018 15:28

Автомобильную дорогу вдоль Сайменского канала временно закроют. Это связано с ремонтными работами на шлюзе «Брусничное». Как сообщили нам руководители ФГУ «Сайменский канал», 18 марта будет осуществляться транспортировка створок нижних ворот шлюза. Поскольку груз крупногабаритный, участок дороги от КПП «Малиновка» до государственной границы полностью перекроют для движения автотранспорта - с 22 часов 18 марта до 6 утра 19 марта. Въехать на территорию России нельзя будет уже с 9 часов вечера воскресенья. Автомобилистам предлагают выбирать альтернативные маршруты.