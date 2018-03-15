8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Дорогу на МАПП "Брусничное" перекроют в ночь с 19 на 20 марта

15.03.2018 15:28

Brusnichnoe doroga largeАвтомобильную дорогу вдоль Сайменского канала временно закроют. Это связано с ремонтными работами на шлюзе «Брусничное». Как сообщили нам руководители ФГУ «Сайменский канал», 18 марта будет осуществляться транспортировка створок нижних ворот шлюза. Поскольку груз крупногабаритный, участок дороги от КПП «Малиновка» до государственной границы полностью перекроют для движения автотранспорта - с 22 часов 18 марта до 6 утра 19 марта. Въехать на территорию России нельзя будет уже с 9 часов вечера воскресенья. Автомобилистам предлагают выбирать альтернативные маршруты.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»