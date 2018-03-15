Как не стать жертвой "мобильных" мошенников

15.03.2018 11:15

В связи с участившимися случаями совершения хищений денежных средств со счетов банковских карт с помощью мобильных приложений сотрудники транспортной полиции предлагают вам ознакомиться с правилами, которые помогут избежать «мобильного» мошенничества:

• Не устанавливайте сторонние приложения из сети Интернет, которые требуют «привязки» к банковским картам.

Создатели таких программ целенаправленно заражают приложения вирусами, которые при установке на мобильное устройство вносят изменения в работу самого приложения. Например, вирус заменяет окно мобильного банкинга поддельным, чтобы владелец телефона вносил свои персональные данные по картам, которые потом будут доступны для аферистов. Мошенники же в свою очередь получают неограниченный доступ к карточному счету потерпевшего.

Кроме того, «завирусованная» программа может открыть доступ к смс-оповещениям держателя карты. С их помощью злоумышленники под видом владельца счета получают доступ в банкинг и совершают хищения денежных средств с банковских счетов.

• Если вам пришло смс-сообщение, что ваши банковские счета заблокированы и для снятия разблокировки необходимо сообщить персональные данные по карте, не отвечайте на это письмо. Позвоните в банк и проверьте состояние своих лицевых счетов.

• Если вы обнаружили пропажу мобильного устройства или сим-карты, обращайтесь в банк и блокируйте мобильный доступ к своим счетам.

Если к телефонному номеру привязана банковская карта, то при краже или утере телефона и сим-карты злоумышленники получают доступ к интернет-банкингу и переводят все денежные средства на свой счет.

• Если у вас украли банковскую карту, необходимо срочно связаться с оператором банка и заблокировать карту.

Даже если мошенники не знают пин-кода карты и не могут обналичить денежные средства с помощью банкомата, то с помощью утерянной карты можно расплатиться за покупки в магазине.

• Проверяйте «оригинальность» банкоматов. Нередко аферисты изготавливают специальные накладки, имитирующие считывающие устройства и клавиатуру.

Мошенники используют разные уловки, чтобы завладеть вашими финансами. Прежде чем воспользоваться банкоматом, проверьте, чтобы клавиатура и устройство для считывания карт плотно прилегали к корпусу банкомата. Также удостоверьтесь, что на нем не установлены скрытые камеры.

• Во время оплаты покупок в магазине следите за действиями кассира.

Если сотрудник магазина дважды проводит вашей картой по терминалу, то в первый раз с карты списываются денежные средства, а второй раз – информация по карте, с помощью которой можно украсть оставшуюся сумму.