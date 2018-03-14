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В Выборге наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

14.03.2018 16:46

Poliklinika DetiЭпидемии гриппа в Выборге нет, но поберечься стоит - советуют врачи. В детской поликлинике продолжает действовать карантин. Напомним, он был объявлен 12 марта в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В понедельник в медучреждение обратилось огромное число пациентов и зафиксировано порядка 300 вызовов врача на дом.
Как рассказывают медики, у многих пациентов наблюдается смазанная картина заболевания, не похожая на классическое течение гриппа и ОРВИ.
Помимо этого, наблюдается рост заболеваемости норо- и ротавирусными инфекциями. Медики рассчитывают, что ограничительные меры помогут быстрее погасить вспышку.
За оперативной информацией можно обращаться в справочную службу детской поликлиники по многоканальному телефону 34-000 или в регистратуру: 2-22-76; 2-55-01.

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