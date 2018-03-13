На горячей линии Роспотребнадзора ждут ваших звонков

13.03.2018 18:04

Всемирный день прав потребителей в этом году пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Дата будет отмечаться 15 марта. В каждом Территориальном отделе Роспотребнадзора открыта горячая линия. Позвонив на нее, можно получить консультацию по вопросу оплаты услуг и товаров онлайн, мобильной связи и Интернета. Номер телефона выборгского отдела Роспотребнадзора 2-62-13. Также за помощью можно обратиться в областное управление по телефону 8 (812) 448-04-00. Горячая линия будет работать до 26 марта.