Погорельцы из Ржевского переулка нуждаются в помощи

13.03.2018 17:48

В администрации Выборгского района Ленобласти состоялась очередная встреча с жильцами дома № 7 в Ржевском переулке, оставшимися без жилья в результате пожара. В здании сильно повреждена кровля, а также несколько квартир. Причина произошедшего устанавливается.

Представители юридического комитета, отдела по жилищному хозяйству, управления безопасности рассказали выборжцам о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Двум нуждающимся семьям предоставлено временное жилье.

Сбор денежных средств для оказания материальной помощи пострадавшим в результате пожара производит Фонд социальной поддержки населения Выборгского района – в будние дни с 10 до 15 часов. Он находится по адресу: г. Выборг, Ленинградский проспект, 2. Также средства можно перевести на расчетный счет фонда с пометкой "для пострадавших при пожаре". Реквизиты: расчетный счет № 40703810224060001657, филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург.

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