18 марта выборжцы выберут объект для благоустройства

13.03.2018 11:15

18 марта жителям Выборга предстоит выбирать не только главу государства. В этот день состоится рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в 2018 году. Его организуют в специально оборудованных помещениях, находящихся в тех же зданиях, что и избирательные участки. Выбор предстоит сделать из четырех объектов: сквер Мужества, сквер Молодежи, набережная Салакка-Лахти и аллея на ул. Димитрова. По каждой территории подготовлены дизайн-проекты благоустройства. Объект, который получит наибольшее количество голосов, войдет в состав программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.