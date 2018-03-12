12.03.2018 14:17

Накануне Международного женского дня были подведены итоги регионального этапа конкурса «Детские сады - детям». В числе награждённых – представительница Выборгского района. В текущем году поступила 481 конкурсная заявка. Работники дошкольных учреждений соревновались в пяти номинациях. Среди учителей-логопедов, дефектологов лучшей признана представительница выборгского детского сада № 13 Татьяна Ежова. Победители получили от депутатов областного ЗакСа денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения.