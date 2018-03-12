12.03.2018 14:09

В Выборгской детской поликлинике с 12 марта объявлен карантин по гриппу. Об этом сообщается на сайте Выборгской детской городской больницы. С сегодняшнего дня в медучреждении отменяется прием здоровых детей до года и профилактические прививки.