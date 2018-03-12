В детской поликлинике - карантин
В Выборгской детской поликлинике с 12 марта объявлен карантин по гриппу. Об этом сообщается на сайте Выборгской детской городской больницы. С сегодняшнего дня в медучреждении отменяется прием здоровых детей до года и профилактические прививки.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Команда профессионалов ОСК вошла в тройку лидеров форума «Инженеры будущего - 2016»
- 15 семей в Выборгском районе получили земельные участки под ИЖС
- Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные президентские выплаты
- Специалисты Роспотребнадзора объявили войну соляриям
- В Выборге продолжается «ямочный» ремонт дорог