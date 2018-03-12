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Пункт помощи бездомным открылся в Выборге

12.03.2018 11:21

BETEL RussiaВ Выборге начал работу пункт помощи людям без определенного места жительства «Дом милосердия». Он расположился по адресу ул. Большая Гвардейская, 33. Там нуждающиеся могут принять душ, постричься, получить питание, одежду и обувь. Кроме того, здесь окажут первую медицинскую помощь и при необходимости сопроводят на лечение в межрайонную больницу. Также волонтеры помогут восстановить утраченные документы или обратиться за консультацией к наркологу, психиатру или другим специалистам.
На сегодняшний день пункт помощи работает три дня в неделю: во вторник, среду и пятницу с 11 до 16 часов. Отметим, в «Дом милосердия» могут обратиться не только люди без определенного места жительства, но и граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

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