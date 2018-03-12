Пункт помощи бездомным открылся в Выборге

12.03.2018 11:21

В Выборге начал работу пункт помощи людям без определенного места жительства «Дом милосердия». Он расположился по адресу ул. Большая Гвардейская, 33. Там нуждающиеся могут принять душ, постричься, получить питание, одежду и обувь. Кроме того, здесь окажут первую медицинскую помощь и при необходимости сопроводят на лечение в межрайонную больницу. Также волонтеры помогут восстановить утраченные документы или обратиться за консультацией к наркологу, психиатру или другим специалистам.

На сегодняшний день пункт помощи работает три дня в неделю: во вторник, среду и пятницу с 11 до 16 часов. Отметим, в «Дом милосердия» могут обратиться не только люди без определенного места жительства, но и граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.