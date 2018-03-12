Прогноз погоды на 13 марта
13 марта в Выборге ожидается пасмурная дождливая погода. Температура воздуха 2…3 градуса со знаком плюс. Ветер южный, 3…4 м/с.
В Петербурге 3…4 градуса тепла, дождь. Ветер южный, 2…3 м/с.
В Лаппеенранте дождь, днем +1…2, ночью 0…+1, ветер южный, 2…3 м/с.
В Хельсинки пасмурно, дождь, днем +1…2, ночью 0…+1. Ветер южный, 2…3 м/c.
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