Выборгский водоканал постигла реорганизация
1 марта 2018 года произошли изменения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Выборга.
На основании областного закона от 29.12.2015 №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области» происходит реорганизация. Формируется Единый водоканал Ленинградской области.
Объединение прошло в два этапа: в первом полугодии 2017 года присоединено 23 предприятия, во втором — еще 18.
Весной 2018 года завершается третья очередь реорганизации ГУП «Леноблводоканал». В результате реорганизации в Выборге полномочия, касающиеся вопросов водоснабжения и водоотведения потребителей и населения, передаются Государственному унитарному предприятию Ленинградской области «Водоканал города Выборга» (далее - ГУП ЛО «Водоканал города Выборга»).
Телефоны диспетчерских служб ГУП ЛО «Водоканал города Выборга»:
(812)409-00-01;
(921) 592-69-10
(81378) 2-25-81;
(921) 811-57-19.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В Выборгском районе приступили к пробному протапливанию
- Заблаговременная покупка билета поможет пассажирам сэкономить
- В Выборгском поселке не будет холодной воды
- В Выборге ухаживают за старым финским кладбищем
- Специалисты Роспотребнадзора хотят, чтобы их проверки становились сюрпризом для общепита и продуктовых магазинов