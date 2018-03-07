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Выборгский водоканал постигла реорганизация

07.03.2018 13:20

vodokanal1 марта 2018 года произошли изменения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Выборга.
На основании областного закона от 29.12.2015 №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области» происходит реорганизация. Формируется Единый водоканал Ленинградской области.
Объединение прошло в два этапа: в первом полугодии 2017 года присоединено 23 предприятия, во втором — еще 18.
Весной 2018 года завершается третья очередь реорганизации ГУП «Леноблводоканал». В результате реорганизации в Выборге полномочия, касающиеся вопросов водоснабжения и водоотведения потребителей и населения, передаются Государственному унитарному предприятию Ленинградской области «Водоканал города Выборга» (далее - ГУП ЛО «Водоканал города Выборга»).
Телефоны диспетчерских служб ГУП ЛО «Водоканал города Выборга»:
(812)409-00-01;
(921) 592-69-10
(81378) 2-25-81;
(921) 811-57-19.

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