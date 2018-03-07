12 марта на таможенном посту МАПП Светогорск возможны перебои в работе

07.03.2018 12:40

12 марта с 11 до 15 часов на таможенном посту МАПП Светогорск Выборгской таможни будут проводиться регламентные работы по переносу и перемещению сетевого оборудования. Об этом нам сообщили в пресс-службе Выборгской таможни. В период проведения работ будет приостановлена процедура таможенного оформления легкового автотранспорта с иностранными регистрационными знаками. Возможны также перебои в таможенном оформлении грузового автотранспорта. В ведомстве просят учесть данную информацию при выборе маршрута движения.